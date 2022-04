VIDEO | Sõda Ukrainas muutis Aldo Järvsoo loomingut. Helgesse pruutkleidikollektsiooni lisati ka mustad kleidid: lesed on ka pruudid, ainult ilma meesteta…

“Mõnus tunne on üle pika aja rahvale suurt moešõud teha. See annab meile positiivset energiat,” tunnistab Aldo. “Sellele hetkele, kui asjad lõpuks lavale jõuavad, on eelnenud nii palju tööd. See on meie jaoks suure töö ja aja kokkuvõte – õudselt vahva,” täiendab Riina.