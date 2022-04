Tahad kevadeks siledat ja karvutut näonahka? Need nipid aitavad

Dermatoloog Joshua Zeichner ütles, et levib müüt, et raseerides kasvavad karvad tihedamalt tagasi. Ta selgitas, et kui karv eemaldada juurest, kasvab ta tagasi nii, et karva lõpus on kõige kitsam osa. Kui karv aga maha lõigata, pole selle ots peenike ja seetõttu võib paista kasvakasv pisut tihedam. Seega pole näonaha raseerimine kuidagi keelatud, küll aga ei soovitata kitkumist.

Dermatoloog Courtney Rubin märkis, et näonaha karvade kitkumine võib lõppeda hüperpigmentatsiooniga, mis tähendab ebaühtlast pigmenti. Asi on nimelt selles, et nahk on tundlik ja kitkudes saab karvanääps viga, sedasi võibki nahk oma ärritust päris selgelt välja näidata.

Näonaha raseerimine habemenoa sarnase teraga (dermaplaning) ei tohiks nahka aga kahjustada, kui seda teeb professionaal. Dermatoloog Jeannette Graf soovitas enne kodus katsetamist käia korra professionaali juures ja vestelda oma dermatoloogiga.

Kui sinu näokarvad sind aga kuidagi ei häiri, siis jätagi nad kasvama. Kõik dermatoloogid kinnitasid, et see on inimeste puhul täiesti tavaline. Kui tunned aga, et sul on liigselt näokarvasid, siis tasub arstiga vestelda. Sel puhul võib olla hormoonidega midagi lahti ning siis on alati hea teada saada, milles asi on.

Allikas: Huffpost