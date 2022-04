Neli müüti melatoniini tarvitamise kohta, mida ei tasu kindlasti uskuda

Kuigi paljudes riikides on melatoniin apteegis vabamüügis, siis tohib seda vaid lühiajaliselt kasutada. Kuna keha toodab melatoniini ise ka, siis pikaajaline kasutamine võib lõppeda sellega, et keha asub melatoniini vähem tootma. See omakorda tähendab, et kui lõpetad melatoniini kasutamise, vaevled pisut aega samuti unevaeguste käes, kuni keha taas ise asub melatoniini normaalses koguses tootma.