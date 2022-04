Et mitte sõbrannade küsimustele üks­haaval vastata, otsustasin panna oma kohtingu­kogemused privaatsesse blogisse kirja. Oi, aga kes ma üldse olen? Mina olen Laura (28), pigem tagasihoidlik, kuid vahel endalegi ehmatavalt otsekohene.

Võib öelda, et ma ei otsi ega oota siit ilmast praegu mitte kedagi ega midagi. Piltlikult öeldes: otsustan alles ristmikule jõudes, kuhu edasi – või mine tea, äkki hoopis tagasi?

Tutvumisrakendustes surfa­mine pole mulle kunagi tähen­danud pelgalt üheöösuhteid – pigem leian, et see on suure­pärane viis siirasteks vest­lusteks inimestega maailma eri paigust.