Annil on seljas must liibuv sviiter, jalas mustad laiad püksid ja valged tossud. Sõrmes kiirgab sügavrohelise kiviga sõrmus, kaelas on kuldne kett vermitud kirjaga Brooklyn. Ehe on seotud hea­tegevusprojektiga: Anni käib kohalikus supiköögis vabatahtlikuna toitu jagamas ning osa selle ehte müügist saadud tulu läheb abivajajate toetuseks. Seoses Ukraina sõjaga valdab Annit kurbus ja abitus, keeruline on olnud tööle keskenduda. “Siinsete sõprade-tuttavate seas on tulnud teha ka palju selgitus­tööd, miks ühele eestlasele Ukrainas toimuv üldse nii palju korda läheb,” lausub Anni.