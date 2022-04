FOTOD | Tuntud Eesti naised riietasid Kaubamajas üksteist kevadistesse rõivastesse

„Meil oli väga hea meel kutsuda nii sarmikaid naisi tutvuma uue Naistemaailmaga ja oli näha, et väljakutset oma sõbrannat, tütart või ema riietada pakkus neile palju elevust,“ tõdes Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk.

„Uus Naistemaailm Tallinnas on koht, kust iga naine leiab selle miski, mis just teda paelub. On selleks siis mõnusalt avarad saalid, helged värvid või mitmekesine moemärkide valik,“ rääkis Kolk.

Uuenenud ei ole ainult välisilme, vaid ka moemärkide valik. Kaubamaja moevaldkonna kaubandusjuht Kätlin Häninen selgitas, et uue Naistemaailma arendusega seoses on läbitud pikk protsess, kus nad õppisid oma kliente veelgi paremini tundma ning ostujuhid teevad kollektsioonidest valikuid just klientide eelistusi silmas pidades. „Võib öelda, et Kaubamaja moemaailmade valik tehakse justkui käsitööna spetsiaalselt meie klientide jaoks. Uusi kaubamärke jõudis sel kevadel Kaubamaja Naistemaailma suisa 13,“ märkis Häninen.

Väljakutse tuntud Eesti naistele

Väljakutses osalejavad paarid said Sander Rebaselt erinevad ülesanded riietuse leidmiseks. Anu Saagim ja Reet Härmat pidid valima peorõivad, Anne Reemann tütre Sonjaga ja Piret Kalda tütre Amanda Hermiinega pidid valima riided teatrisse minekuks, Inga Tislar ja Eleryn Tiit brunch'ile, kolmik Kätriin Kübar, Agne Vaher ja Meryl Mägi said ülesandeks riietuda aiapeoks.

Sõbrannad Anu ja Reet kirjeldasid protsessi, kuidas Anu oli teinud kõva eeltöö ja valinud Reedale mitmeid erinevaid rõivaid ning Reet oli lõpuks neli korda riideid vahetanud ja lõpliku kleidivaliku ise teinud. Anu aga demonstreeris oma rõivaid bravuuritarile omase kire ja teatraalsuega.