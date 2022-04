Paar nädalat enne oma kuuenda sooloplaadi ilmumist on muusik ja produtsent Tom-Olaf Urb (37), artistinimega reket, väliselt väga rahulik, aga sees keeb ärevus. “Kunagi ei tea, mis sealt tuleb. Sa ei saa seista oma uue loo kõrval ja öelda: see on jumala hea lugu, ausõna, kuula üks kord veel!” muigab ta.