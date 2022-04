KUULA | “Laula mu laulu” uue hooaja osalised Tanja Mihhailova-Saar, Kadri Voorand ja Elina Born: poetame ikka mõned pisarad ka kaamera ees

“See (saade) on nagu veidi reality – nagu superstaarisaade ka tegelikult on. Lavavälisel ajal käiakse meil kaameraga kaasas. Olime ühes mõisas koos seitse päeva ja koguaeg olid kaamerad kohal,” tutvustab Elina saate telgitaguseid. “Õnneks ei pidanud me aga kellelegi midagi tõestama – et ma laulan paremini… Seda oli null. Õhkkond oli väga sõbralik, kõik toetasid ja see oli väga äge,” lisab Tanja. Kadri täiendab: “Selle saate võlu seisnebki selles, et head tuttavad saavad kokku, ajavad juttu ja jagavad laule. Ja arvan, et saate vaatajatele on ka väga põnev meiega hoopis teises kontekstis tuttavaks saada. Mõnus äraolemine!”