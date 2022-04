Samblaroheline barett viltu peas, saabub Leena (31) hoogsalt meie kohtumisele. Vaid mõned hetked varem tegi ta ülekande Eesti Punasele Ristile, et toetada abivajajaid Ukrainas. On sõja viies päev. Volodõmõr Zelenskõist on saanud vaba maailma kangelane ja ukraina meestest-naistest ennast­ohverdava vapruse sünonüüm. Kui vaid paar päeva tagasi tundus, et võit agressori üle on võimalik – sanktsioonid võeti vastu, Javelinid pandi teele, kohalikud talumehed hoidsid end tegevuses, ärandades venelaste tanke –, siis nüüdseks on esmane rõõmusäde mattunud aina valusamalt tabavate raketilöökide alla. Õhus on mõtlikkus ja hirm – mis saab edasi?