FOTO | Britney Spears pani moelavadelt massidesse jõudnud trendiga täkkesse

Britney Spears teatas umbes nädal aega tagasi, et on rase. Ta kirjeldas, et käis oma kihlatu Sam Asghariga puhkusel ning ei mõistnud, kuidas ta kaalu juurde võtab, kui tegi enne reisi ohtralt trenni, et paremas vormis olla. Selgus hoopis, et ta on rase.