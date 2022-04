See on põhjus, miks me Rihannat kunagi raseda teksades ja muudes tulevastele emadele mõeldud rõivastes ei näe

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas sama kehtib ka teksapükste kohta, pööritas Rihanna silmi: kui tegemist on millegagi, mida ta enne rasestumist ei kandnud, ei kavatse ta seda kanda ka nüüd. Tema stilisti jaoks on see aga paras väljakutse. "Ma tean, et ta ei suuda öösiti magada, sest mu kehamõõdud muutuvad sõna otseses mõttes tundidega," avaldab muusik. "Tegelikult olen kindel, et ta küsib peale seda kõike mult palgatõusu."

Lisaks rasedatele mõeldud pükstele on tal veel mõned rasedusega seotud reeglid. Üheks neist on beebipidu. "Ei mingit brantši, ei mingeid oranžikaid värvitoone. Ja kindlasti mitte midagi, mis on loomakujuline," ütleb ta pead raputades. "See sobib mõndadele inimestele - olen isegi selliseid pidusid organiseerinud -, aga see ei sobi mulle. Mina tahan pidu. Ma tahan, et kõik oleksid purjus ja roomaksid välja." Samuti ei planeeri Rihanna pidada maha pidu, mis on pühendatud lapse soo paljastamisele. "Ma küsisin arstilt: kas mul on midagi viga, et ma seda ei taha? Sest inimesed küsivad seda mult. Kas ma olen halb ema? Kui oleme valmis seda uudist maailmaga jagama, siis me lihtsalt teeme seda."