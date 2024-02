Täna sünnipäeva tähistava näitleja Inga Lunge raamatusoovitused

Olen hooti lugeja, kes võib vastavalt olukorrale ja ajale nautida täitsa eri sorti kirjandust. Suur osa minu lugemisvarast on seotud tööga — mõned raamatud on vajalikud rolli loomise juures, teised jällegi annavad häid ideid koolituste või enesearengu vallas. Ma ei arva, et iga raamatu peab viisakusest lõpuni lugema. Püüan olla endaga aus — vahel ei ole aeg, teinekord aga häälestus õige.