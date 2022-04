Mitte keegi ei alusta kunagi suhet mõttega, et varsti minnakse niikuinii lahku. Siiski, aja jooksul on sind ilmselt maha jäetud või oled seda teinud kellelegi ise. Sel hetkel võivad suhted muutuda vägagi piinlikkuks, kuid ükski suhe ei lõppe üleöö. Enamasti ikka tekivad enne tunded, mis viitavad, et miski pole päris õige.