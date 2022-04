Tahad olla kõige parem kolleeg? Siis hoia neist kuuest etiketireeglist kinni

Inimesed klatšivad olenemata sellest, millises seltskonnas viibid. Enamikele inimestele meeldib rääkida oma sõpradega asjadest, mis on huvitavad. See on loomulik. Kuid teiste elude kallal spekuleerimine on miski, millest tasuks kontoris viibides loobuda. Kes teab, ehk oled sina ise mõne kuulujutu peategelaseks. Parim, mida teha saad, on seda ignoreerida. Kui hoiad klatšimooridest eemale, jätad endast professionaalsema mulje.

Räägi probleemidest inimestega, kellega need seotud on

On täiesti selge, et sa ei saagi kõigiga samaväärselt hästi läbi saada ja kõigi inimeste maailmavaade ei ühti sinu omaga. Mõnel juhul tekivad ka suuremad ja väiksemad konfliktid, kuid töökohal tasub alati jääda professionaalseks.

Paku oma abi seal, kus saad

Meeskonnatöö on suurepärane, kui ülesanded on jagatud võrdselt. Ära võta endale liiga palju kohustusi, kui sa ei saa nende täitmisega hakkama, aga samas, kui aega on, paku alati oma abi. See võib sulle hilisemas elus kasuks tulla. Kui näed, et mõnel kolleegil on raske, piisab vahel ka sellest, kui küsid siiralt, kas temaga on kõik hästi. See näitab, et märkad ja hoolid.

Ole tähelepanelik

Kui keegi sinu poole pöördub, ära keskendu teda kuulates teistele tööasjadele, vaid pööra talle kogu tähelepanu. Kui sul selleks parasjagu aega ei ole, paku välja parem aeg, mil saad teda kuulata.

Ole täpselt nii positiivne kui eeldad teistelt

Kõigil inimestel on paremaid ja halvemaid päevi. Kui märkad, et mõni kolleeg on ootamatult negatiivne või pahas tujus, suhtu temasse täpselt sellise positiivsusega, mida ise ootaksid. Ütle talle midagi head, meenuta talle, miks ta tubli on ja ole tema jaoks olemas. Kui sinul on kord halvem päev, tuleb ka tema sulle appi.

Suhtle alati uustulnukaga

Aeg-ajalt ilmub ka sinu kontorisse mõni uus nägu ja isegi, kui te ei tööta väga lähestikku, tasub temaga suhelda ja tekitada temas tunde, et ta on oodatud. Kutsu ta lõunale või jooge koos kohvi. Õpi teda tundma ja küsi küsimusi.

Allikas: Career Girl Daily