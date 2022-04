LUMMAVAD FOTOD | Pulmade pidamine on tänaseks totaalselt muutunud. Neli 2021. aasta pulma, millest inspireeruda

Kui 2020. aasta varakevad tekitas palju küsimusi, hirmu ja teadmatust, siis 2021. aasta oli nagu selle korduslavastus. Olulise vahega, et andsime hirmule vähem voli ja keskendusime rohkem reaalsetele lahendustele, mis aitavad pandeemiaaegsetel pidudel kindlamini õnnestuda. Kui meie ei oleks otsustanud, oleks seda teinud pandeemia meie eest. Tutvustasime pruutpaaridele pulmapeo pidamiseks erinevaid stsenaariume ja püüdsime neid kõigega kursis hoida.

Kindlasti olid sel hooajal õhus koroonaväsimuse märgid. Pulmakorraldajatena järgisime alati kõiki ohutusreegleid. Kui eelmisel aastal pöörasid kliendid ka ise näiteks desinfitseerimisele, infokirjadele ja hajutusnõuetele tähelepanu, siis nüüd tegelesime nende küsimustega juba aegsasti ise. Hoolimata meie kõigi usust, et suvel on kõik taas avatud, olid kahtlused ja hirm ikka õhus ning see oli arusaadav — mitte keegi ei sooviks, et nende imeilusat pulmapäeva jääks varjutama “koroonamälestus”.

Laustestimisega pulmahooaeg



Selle aasta hooaja avas meie jaoks väike pulm Keila-Joa lossis, kuhu oli kutsutud vaid perekond. Kuna aeg oli habras, inimesed tundsid ennast ohustatuna ja vaktsiinid ei olnud veel kõigile kättesaadavad, korraldasime enne sündmust