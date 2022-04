FOTOD | Kui aus olla, siis need on ainsad suvekingad, mida nüüd ja tulevikus vajad

Mis need kingad on? Eks ikka algselt Hispaanias disainitud espadrilles'id. Need mitmekülgsed suvekingad sobivad kandmiseks nii viisakas pulmas kui lõbusal rattasõidul mõnes kaunis Euroopa linnas. Need on nii liiva- kui murusõbralikud ning üleüldse uskumatult mugavad (täpselt nagu üks hea paar tenniseid). Lisaks lasevad need nahal hingata, ilma et su varbad kellelegi otsa vaataks ehk pole ka ime, et espadrilles'id armastavad suviti kanda ka kuningliku perekonna naised.