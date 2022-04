FOTOD | Nimed teada! Selgusid tänavused Kuldnõela, Hõbenõela ja Kuldse Nõelakoja nominendid

Tänavused Kuldnõela nominendid on Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno.

Hõbenõela nominendid on Ennos, Hannes Rüütel ja Racer Worldwide.

Kuldnõela žürii annab kolmandat korda välja ka parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda, mille nominendid on tänavu Vivian Vau, Anneli Tammik ja Liis Kalda.

Lisaks suurejoonelisele auhinnagalale astub publiku ette 21. korda toimuval moenädalal veel paljude armastatud kodumaiste disainerite värske moelooming.

HÕBENÕELA NOMINENDID





Ennos

Teist korda Hõbenõelale nomineeritud Ennose kohta kommenteerib žüriiliige Krista Kodres: “Ennose moodi iseloomustab delikaatne minimalism, mille esteetika toetub lihtsale vormile ja kvaliteetsele materjalivalikule. Lihtsust võimestavad hoolsalt valitud efektsed detailid, mis on laenatud justkui teisest stiili-maailmast. Kokku moodustab see kombinatsioon just sellise rõivastuse, mida kannaks urbanistlik noor ja vana, naine ja mees. Mood, mis ei karju vaid kehtestab end vaikselt kuid veenvalt.”

Hannes Rüütel

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib: “Tundlik. Rahulik. Suveöiselt sume. Melanhoolselt silmitsev. Hõbenõelale nomineeritud Hannes Rüütli introvertsed noormehed liiguvad ajastuväliselt. Kuid poiste riided reedavad, et nad elavad kindlalt tänapäevas. Nende keskkond on väljaspool laetud ja pingelist linnaruumi. Introspektiivne, segametsaline paralleelmaailm. Lõppematu suvi, sümbioosis loodusega.”





Racer Worldwide

Žüriiliige Tanel Veenre: “Racer Worldwide on tänapäevane edulugu — näide sotsiaalmeedia turundusest ja trendilainel surfamisest, ajastu närvi pigistamine on aidanud luua globaalse Racer-kiriku. Nende verisulis trendijüngrid Poolast Pariisini on aidanud haibi konverteerida ka märkimisväärseks käibeks.”

KULDNÕELA NOMINENDID





Liina Stein