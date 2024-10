Kontrollivajadus ja pidev kinnituse nõudmine? Ebaterve klammerdumine toob suhtesse hulgaliselt probleeme

Tunned, et sul pole üldse oma ruumi? Või vastupidi, sinus kasvab ängistus ja ärevus, kui elukaaslane tahab õhtuid sinu asemel hoopis oma sõpradega veeta? Ehk oled sina või sinu partner minevikus palju haiget saanud ja üks teist on kogenud truudusetust, mis tähendab, et nüüd on teil raske uuesti kedagi usaldada.