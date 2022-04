Rannahooaeg pole enam kaugel! 4 treenerit annavad nõu, kuidas nüüd päriselt ka trenniks motivatsiooni leida

Treener Anna Sarap tõdeb, et tema ise leiab motivatsiooni enda seest, aga teab, et paljudel on see teisiti. „Tahaks väga, et inimesed leiaksid selle motivatsiooni enda seest, enne kui neid hakkab motiveerima mõni kurvem sündmus nagu enda terviserikked, mõne sõbra või tuttava lahkumine meie seast ülekaalu või südameprobleemide tõttu,“ ütleb ta.

Üldiselt aga on heaks motivaatoriks ka kaaslased ehk leia endale kaaslane, kes sind trenni ootab ja keda sa alt vedada ei saa! Seepärast on ka spordiklubid ja rühmatreeningud head motivaatorid, et seal tekib mõnus seltskond ning juba ainuüks selle pärast tekib motivatsioon trenni minna.

Cätlyn Toompere: distsipliin ja järjepidevus on tulemuste alused

Treener Cätlyn Toompere sõnab, et näeb igapäevaselt seda, et trenni tegemiseks oodatakse motivatsiooni. Tegelikult tuleb meil kõigil ette päevi kus tuju on halb, energiat vähe ja palju kergem oleks õhtul diivanile vajuda ja oma lemmik sarja vaadata. Jah, mõnikord on ka see viimane valik kõige õigem, ent tegelikult peaksime end kriitiliselt analüüsima, kas tegu on tõesti väsimusega või jääb asi viitsimise taha.

„Üldjuhul on kõik minu kliendid täheldanud, et trenn peale pikka ja stressirohket päeva annab hoopis jõudu juurde ja aitab päeva jooksul kogunenud muredega paremini toime tulla,“ julgustab ta.

Enda puhul teab ta ka seda, et trenn parandab alati tema enesetunnet ja trenni vahele jätmine mõjuks pigem vastupidiselt. Sama soovitab ta ka oma klientidele, kellel on kindel eesmärk silme ees, et motivatsioon võib olla aga distsipliin ja järjepidevus on tulemuste alused.

Siim Veri: alusta väikestest sammudest!

Treener Siim Veri paneb südamele, et kui ülekoormus hakkab võtma läbipõlemise ilmeid, siis oleks mõistlik konsulteerida spetsialistiga (perearst, psühholoog). Kui aga asi veel nii hull ei ole ning lihtsalt „väsimus peal“ siis ta soovitab alustada väikestest sammudest.