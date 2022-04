ILUPÄRAND: kust pärineb Kethi Uibomägi ilurutiin?

Kortsud ja nendest hoidumine on paljude naiste murekohaks. Meeli on aga positiivselt meelestatud ja veendunud, et kortsudest hoidumine on igaühe oma teha. Ühe soovitusena tuletab Meeli Kethile alatasa meelde, et ta liialt oma nägu ei kortsutaks: “Ära kortsuta kulme, ära krimpsuta suud asjatult!” Kethi on ema õpetussõnad kuulda võtnud ja püüab ebavajalikust näomiimikast hoiduda, ehkki naerda meeldib neile mõlemale ja tundub, et nad teevad seda alatasa.

Tänapäevaste ilunippide ja rutiinidega on Meeli tutvust teinud tänu Kethile. „Tema on see, kes mulle erinevaid potsikuid proovimiseks toob,“ nendib Meeli. Kethi on see, kes naudib ilupoodides ja salongides käimist, tema jaoks on see justkui meditatsioon, kuid ema jaoks on valdkond veidi võõram. Potsikutele peab Kethi isegi seletavad sildikesed külge kleepima, et ema teaks õigel ajal õiget kreemi kasutada. Aga ka emal on paar kasulikku nippi tagataskust võtta.

Kethi ja Meeli muhelevad omakeskis mamma Lonni tõekspidamisi meenutades. Juukseid sai vanaema Lonni eeskujul kaseviha leotusveega loputatud, mäletavad mõlemad. Tänapäeva heledate juustega ei tuleks see muidugi enam kõne allagi, kuid kasevesi paistab olevat perekonna lopsakate juuste saladus. Ka ilukriteeriumid olid tollal veidi isemoodi. „Juuksed pidid ikka alati tehtud olema ja huuled värvitud, lisaks pani vanaema kõigile südamele, et õigel tütarlapsel peaks alati puhas ja korralik ihupesu olema,“ meenutavad Kethi ja Meeli vanaema ilutarkusi.

Kethi mäletab eredalt kuidas lapsepõlves pandi päevitusõli asemel kehale rapsiõli ja juhul kui päikest veidi paljuks läks, pani ema leevenduseks alati 20%-list hapukoort põlenud nahale. „See on üks kõige naljakam ilunipp, jumal küll, mida kõike me omale peale mökerdasime,“ imestab Kethi, suutmata naeru tagasi hoida. Kui Kethi on tänaseks hapukoore asendanud kehakreemidega, siis ema Meeli hapukoorest nii kergesti veel lahti ei ütleks. „See võis küll hullusti haiseda, kuid põletust ju ometigi leevendas!“ astub Meeli hapukoore kaitseks välja.

Nahka ja juukseid tuleb kaitsta

Päikesekiirgus kurnab ja kuivatab nahka ning lisaks kortsudele on sellel ka otsene seos nahavähiga. Pruuni jumet ihaldati kunagi küll, kuid tänaseks on mõlemad naised aru saanud, et liigne päevitamine põhjustab enneaegset naha vananemist, kortse ja pigmendilaike.

Kethi võib ema aiamütsi üle, mida too suviti hoovis askeldades kannab, küll nalja visata, kuid siinkohal on ema ja tütar üksmeelel ning ei väsi rõhutamast, kui oluline on oma nahka ja juukseid päikese eest kaitsta. „Ega ma tegelikult ei teagi mis vanuses ma täpselt oma nahahooldusele mõtlema hakkasin, kuid SPF kaitse on mul nüüd alati peal,“ tõdeb Kethi. „Isegi keskmisel Eesti suvepäeval peaks müts ja päiksekaitsekreem pidevalt käepärast olema“ lisas ta.

Geenide roll

Kui sa tead, millised tervisehädad on suguvõsas levinud, siis oskad neid ka ennetada. Sünnimärgid ja pigmendilaigud on enamasti pärilikud, kuid nende avaldumist saab teadliku tegevusega ka ennetada.

Kethi oma nahale pigmendilaike ei soovi, seetõttu on ta ka päikesega alati väga ettevaatlik olnud. „Ema pealt näeb kõik ära, kuna temal on soodumus sünnimärkide ja pigmendilaikude tekkeks, seega olen juba eos ettevaatlikum. Emad on meie jaoks justkui peegel tulevikku,“ sõnab Kethi ema suunas muiates, „õnneks võin südamerahuga öelda, et kui ma sama ilusasti vananen, siis on küll kõik tipp-topp!“.

Mida ilutoodete puhul silmas pidada?

Kethi tunnistab, et teatud aegadel on tal eri brändide vahel valides pea täiesti sassi läinud. „Eks iga bränd kiidab ikka oma toodet, aga nahaarst soovitas mul vähem eksperimenteerida ja kvaliteetsele apteegikosmeetikale kindlaks jääda,” räägib Kethi.„Kõige tähtsam on leida paar toodet, mis sinu nahale sobivad ja neile mõneks ajaks kindlaks jääda,“ loeb ka Meeli tütrele sõnad peale. Aga mõlemad tõdevad, et näokreemide puhul osutub valiku juures oluliseks ka kreemi lõhn: “Tugeva aroomiga kreemid ajavad pea valutama, aga praegu oleme mõnda aega Eucerini tooteid kasutanud ja need on meeldiva lõhnaga kerged kreemid,”jagab Meeli kogemusi.

Maailmale vastu peegeldamine

Ilu saab alguse heast enesetundest ning sellele aitab kaasa puhas ja hoolitsetud nahk, terved juuksed ja küüned. „Eelkõige peab ennast ilusana tundma,“ sõnab Meeli. „Virina näoga inimene on hoopis teist nägu, kohe tulevad kortsud ja ilme muutub,“ lisab ta. Kethi arvates tähendab ilu helgust, elujaatavat, lõbusat ja positiivset inimest. Kethi käib hea meelega ka emaga koos peol, sest neil on koos pidevalt nii naljakas ja täiesti tühjast asjast itsitatakse pisarateni. „Lõbus peab olema, siis on inimene ilus,“ lisab ta.