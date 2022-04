FOTOD | Viru Keskusesse kogunesid ERKI Moeshow 2022 moelavale ihkajad

“ERKI Moeshow modelli casting on tänaseks juba pika traditsiooniga, noortes elevust ja ootusärevust tekitav sündmus. ERKI laval astub publiku ette igal aastal ligi 130 modelli, kellest igaüks saab personaalse looki, mis on seotud konkreetse kostüümiga. Läbi ajaloo on ERKIl modellina üles astunud nii mõnigi Kunstiakadeemia armastatud õppejõud, kaastudeng või hoopis mõni avaliku elu tegelane. ERKI oma vaatemängulisuses annab võimaluse tuua lavale erinevaid karaktereid. Meie castingul ei ole rangeid, standardseid nõudmisi. Oluline, et castingule tulija on julge, isikupärane ja siiralt tema ise,” kirjeldas aset leidnud sündmust ERKI Moeshow peaprodutsent Karin Kiigemägi.