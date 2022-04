IT-sektoris edukat karjääri tegev Liisa Parv: on vaja kahte generatsiooni iseseisvaid naisi, et kolmas põlvkond suudaks murda traditsioonilisi rolle

Tegu on tehnoloogiaga, mis ühendab nii erinevaid vidinaid kui tarkvaralahendusi. Seda saab kasutada väga paljuks alates dementsete inimeste turvalisuse tagamisest ja lõpetades efektiivsema tootmisega. Sinna vahele mahuvad nii moodsad balletietendused, kariloomade tervise jälgimine kui töötajate turvalisuse tõstmine. Liisa eestvedamisel on Eliko oma lahendusi müünud juba 33 riiki üle maailma.

Mis valdkonna inimene sa oled?

Ehkki minu peres on palju arste ja ka mina kaalusin arstiks õppimist keskkooli lõpetades tõsiselt, suunati mind toona panganduse ja rahanduse suunas, kuna tundus, et see on perspektiiviga eriala. Pärast Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamist sain aga üsna ruttu aru, et pankurit minust ei saa — see karjäär ei tundunud mulle üldse atraktiivne, sest minu meelest ei saa selles ametis olla loominguline, vaid lähed mutriks valmis struktuuri. Arstide kõrval on mu peres ka palju ettevõtjaid. Minu jaoks on see nii loominguline valdkond: igas ettevõttes on nii palju liikuvaid osi, mida ettevõtja peab korraga haldama. Olen seda alati imetlenud ja alateadlikult ka ise tahtnud olla ettevõtja.

Kuidas sa IT-valdkonnani jõudsid?

Jõudsin sinna ringiga hoopis