“Kõige esimene samm on paika panna pulma kuupäev, külaliste arv ja peopaik,” toob sündmuskorraldusettevõtte Celebrate Group partner Merily Heinmaa välja stardipunkti, kust pulma korraldamine käima lükata. Need on kõige kriitilisemad otsustuskohad, mille ümber kõik muud kokkulepped teha. “Peokoha juures tuleb kindlasti arvestada, kas