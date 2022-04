Jane Fonda loobus alkoholist ja seda ühel väga mõistlikul põhjusel: mida vanemaks saan, seda rohkem alkohol mind mõjutab

84aastane Jane Fonda on oma tervisesse alati väga tõsiselt suhtunud, aga tänases vanuses teab ta hästi, et ta keha ei saa enam kõigi asjadega nii hästi hakkama. "Olen väga teadlik, et olen surmale lähemal. See ei häiri mind nii väga," ütles ta. "See, mis mind häirib, on fakt, et mu keha ei ole põhimõtteliselt enam minu oma! Mu põlved ei ole minu, mu puusad pole minu, mu õlad pole minu." Siiski on Fonda väga rõõmus, et ta ka nii kõrges eas elus on ja veel tööd teeb. "Keda huvitab, et mul pole enam mu endised liigesed? Et ma ei saa enam suusatada või rattaga sõita või joosta? Suva. Kas tead, sa võid olla 60aastaselt väga vana, või hoopis 85aastaselt väga noor. Tervis on oluline!"