Aasta moesündmus ootab ees! 40ndat sünniaastat tähistava ERKI Moeshow piletimüük on alanud

‘’ERKI on alati olnud nagu pulbitsev labor, kus kord aastas lastakse vaim valla. Aina teravamalt osundavad autorid oma loominguga ka maailma valupunktidele ja tulevikunägemustele. Laval võimendub värskete loojate sõnum ja see kandub vaatajate kaudu maailma laiali. See on mõjus. See on hooliv,” sõnab Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor ja ERKI Moeshow pikaaegne fänn Anne Pikkov.

“Nii pikk ajalugu näitab, et ERKI pole pelgalt sündmus, vaid osa Kunstiakadeemia kultuurist, mida üliõpilased üle põlvkondade edasi kannavad. Ka keerulistel aegadel on olnud just looming see, mis meil aitab leida uusi perspektiive ja lootust,’’ kirjeldab Pikkov ERKI olulisust.

Esimestel kiirematel on võimalik kuni 22. maini soetada ERKI Moeshow 2022 pääse 17€ eest. Seejärel, kuni 9.juunini, on saadaval piletid hinnaga 22€. Päev enne üritust ja toimumispäeval tuleb pileti eest tasuda 27€. Lisaks on võimalik osta väga hinnatud toetajapilet hinnaga 65€.

