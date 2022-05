FOTOD | Lahtiste kingade hooaeg pole enam kaugel! Need küünelakitoonid näevad varvastel alati väga head välja

Kuigi on palju naisi, kes käivad pediküüris olenemata sellest, kas käes on juuni või jaanuar, siis mitmed viitsivad vaid suviseks hooajaks varbaküüned ära lakkida, sest muul ajal pole neid niikuinii kellelegi näidata. Nüüd, kui lahtiste kingade hooaeg on kohe-kohe käes, mõtlesime tuua välja mõned küünelakitoonid, mis varvastel alati suurepärased välja näevad.