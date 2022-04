Suvi on kohe-kohe käes ja soojade ilmade saabumisega muutub sageli ka see, milliseid soenguid me kanda soovime. Suviste soengute juures lihtsalt on midagi, mis meis nii väga põnevust tekitab ja seetõttu ongi õige aeg teha selgeks, millised on algava suve kõige popimad stiilid.