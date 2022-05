Tahad nautida head sooja jooki, aga samal ajal end ravida ka? SEITSE lisandit, mida segada kohvi hulka, et muuta see tervislikumaks

1. Kollageen

Sageli räägitakse, et kollageen on juuste, küünte ja naha tervisele väga oluline, aga selle suurepärased omadused ei lõppe sellega. Kollageeni abil on võimalik ka menüüle rohkem valku lisada, see aitab kudedel kiiremini paraneda, muudab immuunsüsteemi tugevamaks jne. Kuna meie kehad seda suurepärast ainet ühel hetkel enam nii suurtes kogustes ise toota ei suuda, võiks täitsa vabalt lisada seda toidulisandi näol oma kohvijoogi sisse. Seda teeb näiteks Jennifer Aniston ja tema näeb ju alati rõõmsameelne ja kaunis välja, või mis?

2. Kaneel

Kaneel on üks tavapärasemaid lisandeid, mida kohvile lisatakse, ja sel on väga hea põhjus. Lisaks sellele, et kaneel maitseb hästi, on see ka tervisele kasulik, sest sisaldab palju antioksüdante. Igapäevane kaneeli tarbimine aitab alandada veresuhkru taset, parandada ajutööd ja anda hoogu seedimisele.

3. Või

Tänu tervislikele rasvadele on võikohv üks mõnusalt tervislik ja maitsev jook. Lisaks aitab või hoida energiataseme tasakaalus, mis tähendab, et su veresuhkru tase ei tõuse ootamatult liiga kõrgele, millele ei järgne ka täielikku väsimustunnet, mis kipub suhkruste jookide tarbimise tagajärjel juhtuma. Või asemel võid lisada ka kookosrasva, mis on sama kasulik.

4. Kakao

Kui tavaline kakaojook tundub sinu jaoks liiga magus, aga samas midagi šokolaadist tahaks juua, siis võid vabalt miksida kokku kohvi ja kakao. Kakao on antioksüdantide rikas ja võib hoida ära kehas põletike tekke ning parandada ajutööd. Lisaks on see äärmiselt maitsev. Seega, lisa oma kohvile lusikatäis kakaopulbrit ja kui soovid magusamaid maitseid, võid segada ka pisut maitsestatud siirupit juurde.

5. Kurkum

Seda populaarset Lõuna-Indiast ja Indoneesiast pärit vürtsi on kasutatud ravimina juba üle 4500 aasta ning kurkum sobib suurepäraselt ka kohvi hulka segamiseks. Selle tagajärjel annad oma kohvile põletikuvastased ja valu leevendavad omadused.

6. Kardemon