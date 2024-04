Täna sünnipäeva tähistav räppar reket: müün oma magistrikraadi maha, sest pole seda kordagi kasutanud

Taasavaldame 2022. aasta aprillis ilmunud loo. Paar nädalat enne oma kuuenda sooloplaadi ilmumist on muusik ja produtsent Tom-Olaf Urb , artistinimega reket, väliselt väga rahulik, aga sees keeb ärevus. “Kunagi ei tea, mis sealt tuleb. Sa ei saa seista oma uue loo kõrval ja öelda: see on jumala hea lugu, ausõna, kuula üks kord veel!” muigab ta.

“Meeleolu on päris hea, arvestades ümberringi toimuvat,” lausub Tom. “Tänulikkust on saanud praktiseerida palju, kuna praegu kumab kõigist tegevustest läbi see kohutav sõda. Tuleb tunne, et mis õigusega ma istun kohvikus ja keegi toob mulle sooja joogi? Et me jumala eest ei võtaks seda vabadust iseenesestmõistetavalt! Praegu näeme, kui habras see on.”