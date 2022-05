Tom-Olaf Urb uuest sõbrast, eraelust ja kodumaa kaitsmisest: lähen võitlema. Kohti, kuhu minna, oleks üle maailma, aga siin ei ole küsimustki

“Meeleolu on päris hea, arvestades ümberringi toimuvat,” lausub Tom. “Tänulikkust on saanud praktiseerida palju, kuna praegu kumab kõigist tegevustest läbi see kohutav sõda. Tuleb tunne, et mis õigusega ma istun kohvikus ja keegi toob mulle sooja joogi? Et me jumala eest ei võtaks seda vabadust iseenesestmõistetavalt! Praegu näeme, kui habras see on.”

Varem ostis Tom reisipileteid lahkema käega ja elas kosmo­poliidi elu. Kord Londonis uuris taksojuht, kust kohast ta pärit ja on seal turvaline. Tom vastas jaatavalt ning usub sellesse tänini.

Aga mis siis saab, kui…?

“Lähen võitlema. Neid kohti, kuhu minna, oleks mul tänu sõpradele ja perele üle maailma, aga siin ei ole küsimustki,” kinnitab Tom, kes viis aastat tagasi sooritas