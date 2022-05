Laulja ja laulukirjutaja Grete Paia (26) nendib, et tundis varem tohutut kontrollivajadust. “Kui vähimgi asi polnud, nagu tahtsin, võisin nutma hakata,” meenutab ta. Nüüd on ta õppinud elu usaldama. Mahenenud on ka suhe iseendaga.