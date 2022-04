Investor Kristi Saare otsekohene soovitus ajaks, mil hinnad aina tõusevad ja raha väärtus kahaneb: ei saa öelda, et “elage üle”, või “säästke rohkem”

Kui tavaliselt algab finantsekspertide soovituste nimekiri ideega eelarve üle vaadata ja säästa, siis nagu viimasest UV faktori saatest kõlama jäi, siis praegu ei ole hetk, kus sellised soovitused sisuliselt toimiksid.

Elame päris pikalt mitte nähtud ajal — märtsis oli aastapõhine inflatsioon pea 15%, number, mida pole minu põlvkond vist kordagi näinud. Veelgi enam, tegemist on keskmise inflatsiooninumbriga, mis ei näita seda, et tegelikult on energiahinnad tõusnud üle 40%. See on selline hinnatõus, mille kohta ei saa öelda, et “elage üle”, või “säästke rohkem”, väikeste palganumbritega lihtsalt ei ole reaalselt võimalik säästa kui räägime igapäevastest sundkuludest (kodu ja toit, mis eelarvest peamise osa moodustavad).

Siinkohal võime rääkida täiesti tublidest ja rahatarkadest inimestest, kes ei tegele vastutustundetu kulutamisega, kes juba näiteks säästsid 5-10-15% sissetulekust, ja praegune hinnatõus pühib lihtsalt selle raha minema täpselt samade tarbimisharjumuste juures. Muidugi hinnatõuse ikka juhtub, ja inimeste ostujõud ei saa kogu aeg tõusta samas tempos nagu viimase kümnendi seda teinud on, ent praegu toimuv on piisavalt harukordne, et mõtlema peaks suureplaanilistele lahendustele.

See lahendus ei ole tingimata see, et riik hakkab lennukilt raha külvama (kuigi ilmselt tehakse ka seda), sest riigil on keeruline toetusi piisavalt täpselt sihtida, et need oleksid efektiivsed (toetus jõuab tihti ka nendeni, kes seda ei vaja) ning inimesed tahaksid siiski iseseisvad olla, mitte käia kuskilt raha küsimas, et elementaarselt eluga hakkama saada.

Lahendused jaotuvad laias laastus kahte kategooriasse: