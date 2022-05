Prints William kinkis Catherine'ile sõrmuse, mis vihjas juba üsna vara, et naine on kuninganna rolliks valmis

Tegemist on roosast kullast sõrmusega, millel on ka nn peidetud tähendus, väidab LeViani ehtefirma tegevjuht Eddie LeVian. “Selle kauni ja õrna sõrmuse stiil on alahinnatud, kuid tulevase kuninga peidetud sõnum teeb sellest uskumatult romantilise kuningliku ehte,” sõnab ta.

Sõrmusel on nende mõlema sünnkivid ning see sümboliseerib armastust, puhtust ja kaitset. “Pärl on juunikuu sünnikivi — William sündis juunis — ning see sümboliseerib armastust, puhtust, alandlikkust ja süütust,” selgitab LeVian. “Granaat on jaanuarikuu sünnikivi ja selles kuus sündis Kate. See sai Vana-Kreekas nime granaatõunaseemnete järgi. Granaadid sümboliseerivad kaitset, enesekindlust ja vaimset selgust. Kuigi Kate lõpetas ülikooli 2005. aastal ja paar abiellus palju hiljem, 2011. aastal, tõestab sõrmus, et William oli Kate’ist sisse võetud juba päris esimestel päevadel.”