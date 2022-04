Zalando kutsub kohalikke talente värvika kevadsuvise kampaaniaga moodi avastama

Hanna Martinson on veendunud, et stiil ütleb inimese kohta rohkem, kui arvatakse. „Seetõttu armastangi riietuda efektselt ja värviliselt – olen positiivse ja lõbusa loomuga ning tahan, et ka mu stiil seda peegeldaks. Riietu nii, et avaldaksid muljet! See on 100% minu moto!" ütleb Hanna, kellele on stiili juures kõige olulisem, et riided sobiksid tuju ja energiaga ning oleksid mugavad.