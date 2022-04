FOTOD | Moehuvilised uudistasid Ivo Nikkolo uut poodi ja värsket kevadkollektsiooni

Värske kollektsiooni nimi on Rest. Recharge. Regrow. „Inspiratsioon kevadkollektsiooniks tuli looduse ringkäigust ja elust enesest. Nii, nagu kevadel ärkab loodus meie ümber taas ellu, on pidevas muutumises ka meie energia. Mõnel hetkel soovime puhata, siis koguda mõtteid ja kogemusi ning lõpuks tunneme, et oleme koondanud piisavalt jõudu, et ellu viia mõned eesmärgid,“ iseloomustab kollektsiooni Ivo Nikkolo peadisainer Margot Vaaderpass.