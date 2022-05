FOTOD | Möödunud nädalal toimus staariderohke üliglamuurne ilupidu teemandisära keskel

Lisaks Babori uuenenud toodetele pakkusid üritusel silmailu väärikad teemandid, mis peol palju põnevust tekitasid. Pilku püüdis pea 10-karaadine kaelakee, mis saabus koos turvamehega ning ei lahkunud tema terava pilgu alt hetkekski. “Teemandid oma väärikuses on alati loonud salapära ja olnud läbi aegade armastuse, usaldusväärsuse ja ihaldusväärsuse sümboliks — on need ju looduse imetabane looming. Aga meie sooviks on pakkuda iga päev inimestele harmooniat ja ilusaid hetki, mis loovad selles hullus maailmas pisutki rõõmu ja sisemist rahulolu. Eneseväärtustamine, armastamine, hoidmine ja ümbritsemine heade emotsioonide ning kallite inimestega on oluline meie igaühe igapäevaelus,” rääkis Goldtime esindaja Aveli Kippari.