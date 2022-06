FOTOD | Tahaks küll nooruslikult riides käia, aga kuidas need Z-generatsiooni lemmikud moetrendid küpsemas eas välja kanda? Stilist annab nõu

Ilmselt mõtlesid sinagi teismelisena, et kui sina ühel päeval vanaks jääd (loe: üle 30aastane oled), ei kannaks sa iial n-ö eakohaseid rõivaid, vaid tahaksid alati viimaste trendidega kaasas käia? Ja nüüd on see aeg käes ning oled avastanud, et teatud vanusest alates polegi enam nii lihtne "nooruslikult" riides käia, sest paljud trendid (nt nabapluusid ja lohvakad teksad) on suunatud teismelise kehaga naistele ja selliste rõivastega kontorisse ju ometi ei lähe? Londonis tegutsev staaride stilist Miranda Holder annab nõu, kuidas mitmed neist trendidest olenemata vanusest moekalt välja kanda.