Met Galale on kutsutud vaid kõige suuremad staarid, eesmärgiga tähistada värske näituse, “In America: An Anthology of Fashion” avamist. Näitusel on üles pandud näiteks Bill Blassi, Brooks Brothersi, Lloyd Kiva New ja paljude teiste tuntud nimede looming ning külalisi endid julgustati kandma 19. sajandi lõpust inspireeritud rõivaid tänapäevases võtmes. Kindlasti lähevad ka mitmed neist moeajalukku.

Kõige erilisemad kostüümid olid: