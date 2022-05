Tea, et kui saad tööl suure apsakaga hakkama, on vaid ÜKS sobiv viis selle heastamiseks

Olenemata sellest, kas oled ülemus või alluv, vabandada ei ole sageli just kõige lihtsam. Tunnistada, et eksisid, on sageli piinlik, ja kui lõpuks selleks julguse kokku võtad, võib ühtlasi juhtuda, et hakkad oma käitumisele rumalaid vabandusi välja mõtlema. Need põhjendused tekitavad sinus küll parema tunde, aga samal ajal annavad ka selgelt märku, et su varasem vabandus ei olnud siiras. Ainus aktsepteeritav vabandus on selline, kus võtad süü omaks ja parandada end.