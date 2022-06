FOTOD | Ketsid on jätkuvalt moes ja siin on KUUS viisi, kuidas need trendikalt välja kanda

Klassikalisi valgeid tenniseid kandes ei ole võimalik eksida, või mis? Tossutrendid küll muutuvad, aga see ei tähenda, et eelmiste aastate lemmikud peaks nüüd maha müüma või ära annetama. Kui stiliseerid neid järgnevalt, on võimalik jätkuvalt moeteadlik välja näha.