Eestis elav ukrainlanna Vitaliia Sass (26) ütleb, et ukrainlased ei räägi omavahel abstraktsest sõja lõppemisest: “Meie jaoks on ainult üks variant ja see on sõja võitmine.”

“Ära aja hullu juttu — praegu on külvi­hooaeg!” prahvatas hämmingus ba­busja, kui Vitaliia üritas teda telefoni teel veenda Eestisse sõjapakku tulema. “Mul on tomatitaimed potis — kas sa arvad, et ma lihtsalt reedan ja hülgan nad?!” kõlas küsimus, millele on võimalik vaid ühtmoodi vastata, kui sa ei soovi just matriarhi solvata. Jäi vanaema, jäid ka teised sugulased.