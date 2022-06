FOTOD | Praeguse aja kõige suurem moetrend vihjab, milline kehatüüp hetkel ihaldusväärseim on

Juba enne koroonapandeemia algust olid sportlikud ja funktsionaalsed rõivad järjest nõutumad, kuid nüüdseks võib öelda, et liibuvad riided on niivõrd popiks kujunenud, et kanna neid kasvõi kontoris. Ühtlasi vihjab see trend, et kõige ihaldusväärsemaks kehatüübiks on aastatega kujunenud seksikas liivakella siluett, vahendab The Guardian.