FOTOD | Nädalaid Shanghais lukustuses elav eestlanna jagab kummalist kogemust: reeglid on nüüd veelgi karmimaks läinud

Käesoleva loo autor elas kümme aastat tagasi pea pool aastat Shanghais, linnas, kus elab hoomamatu arv inimesi, 26,32 miljonit (2019), aga tegelikkuses palju rohkem. Nii nagu täna, olid ka tol ajal metropoli tänavad olenemata kellaajast rahvast täis, mitmerealistel teedel sõitsid tuhanded autod ja päris vaikust ma seal olles ei kogenud. Seetõttu tundub uskumatu, et nüüd on see suurlinn koroonaviiruse tõttu isolatsioonis.