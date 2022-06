Justin Petrone: sõja alguses juhtus minuga midagi kummalist

On peaaegu et valus vaadata seriaali ava­kaadreid, kus ta pedaalib rattaga läbi päikese­­paistelise Kiievi, tehes jala­käijatele silma, möödudes rohelistest parkidest ja kivi­monumentidest.

See on Ukraina, mis eksisteeris veel mõned kuud tagasi. Vabaduse suunal liikuv post-Maidani Ukraina — riik, kus koomik valiti presidendiks. See Ukraina, mis