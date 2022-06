Nurmenukud pistavad juba ninad mullast välja. Mida selle vitamiinirikka taimega toidulaual peale hakata?

Kanavarvas, sõrmkinnas, saksapüksid, nattalill, pääsulill, piimapisar, taevavõti, kikkapüksi, võipäts… Nurmenukul on rahvasuus üle saja nime. Vanarahvas uskus, et nurmenukuõis on võti, mis päästab lahti taevaluugid ja laseb päikesekiirtel maapinnale jõuda. Samuti teati, et nurmenukk on tillukeste heasoovlike metsahaldjate elupaik.