Pidevas kokku-lahku suhtes elav paar: nutsin vannitoas, aga mees pani elutoas muusika valjuks, et ta ei kuuleks seda

Raamatu „First Comes Us: The Busy Couple’s Guide to Lasting Love” autori ja pereterapeudi Anita Chlipala sõnul on peamine põhjus, miks juba lõppenud suhtele uus võimalus antakse, arvamus, et partner on (lõpuks ometi!) muutunud. „Ollakse juba nii palju aega ja vaeva sellesse suhtesse ja inimesse panustanud, et minema kõndimine tundub tõelise raiskamisena. Lisaks on ju kellegagi koos alati parem olla kui üksi — nii kiputaksegi keskenduma ainult headele aegadele,” selgitab terapeut kummalise, ent levinud suhtemustri tagamaid.