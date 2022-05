Notar teeb puust ja punaseks: kas ja kuidas saab ämma vara pärida?

Eakas ema on pärandanud maja oma pojale. Poeg on teinud testamendi, kus pärandab kogu vara oma abikaasale. Lapsi neil ei ole. Kui poeg peaks surema enne ema, kas siis pojanaine on ainult oma abikaasa pärija või ka hiljem oma ämma pärija? Sellele küsimusele aitab vastata notar Priidu Pärna oma värskes raamatus "Notar Priidu Pärna annab nõu".