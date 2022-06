FOTOD | Stockmann avas stilistide Karolin Kuusiku ja Ženja Fokiniga uue suvise hooaja. Millised olid nende värsked moelemmikud?

Uue hooaja märksõnadeks moes on jätkuvalt mugavus ja jätkusuutlikkus. Nii naiste kui ka meeste kollektsioonid on olemuselt vabad ja lihtsad, aga siiski on näha, et soovitakse investeerida stiili ja silmapaistvamasse riietusse. Kollektsioonide värvispekter on väga lai, trendikad on nii pehmed pastellid kui ka erksad toonid, mida võib omavahel kombineerida või kanda toon-toonis. Värvidest tulevad esile põhitoonidena rohelise erinevad varjundid — piparmündi- ja laimirohelisest smaragdini, õrnad puudritoonid ja flamingoroosad, paprikapunased, šokolaadipruunid ja ka klassikaline grafiitmust. Mustrid on suured ja geomeetrilised. Kevadsuvistele rõivaste juurde lisavad vürtsi julged aksessuaarid, nagu ämbermütsid, polsterdatud kotid ja jalanõud ning rätikud, mida kanda peas vanaemastiilis lõua alt seotuna või siis elegantselt ümber kaela.