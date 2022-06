FOTOD | Unusta Birkenstockid! Sel suvel on moes hoopis tavalisemad suvised jalavarjud

Kõige trendikamad plätud on praegu elegantse kontsa või platvormiga, mis annab kandjale ekstra pikkust. Alati võib valida ka midagi sellist, mille pealmisele osale on lisatud efektseid detaile, näiteks sulgi või litreid. 90ndate trendi tuules on moes ka kõik, mis on natukene retrolik.