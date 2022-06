Naudid puhkusereisi ajal soodsaid iluteenuseid? Eestlanna kogemus Balilt: tädi tuli ja surus mulle mingi jääkülma haisva kotikese jõuga silmile

Loomulikult on ka randades ohtralt teenusepakkujaid, ent arvestades äkiliste ja vägevate vihmahoogudega on see riskantne.

Järgmiseks tahan ma kõva tädi olla ja tsooniteraapiasse või jalatalla punktmassaaži minna. Ma saan hinges aru küll, et need kohad, kus vaateaknal on detailsed jalatalla pildid, et need nagu võiksid olla… noh, need õiged kohad, eks ole. Aga me kõnnime ja kõnnime